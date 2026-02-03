Белый дом: Уиткофф и Кушнер примут участие 4 февраля в переговорах с РФ в ОАЭ

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в переговорах с Россией по украинскому вопросу, которые состоятся 4 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
— Спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер завтра будут в Абу-Даби для проведения очередного раунда трехсторонних переговоров, — приводит ее слова ТАСС.
Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что консультации пройдут 4 и 5 февраля. 3 февраля об этом также сообщил неназванный источник ТАСС.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина подошли «очень близко к сделке» по мирному урегулированию вооруженного конфликта.
В преддверии важных переговоров многие эксперты делятся своими прогнозами по поводу их итогов. Так, американский политолог Гилберт Доктороу заявил, что все требования Российской Федерации по Украине будут удовлетворены. Так он прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского об отказе «отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию».