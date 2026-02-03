Российский велогонщик Лев Гонов завоевал золото на чемпионате Европы

21 июля 2025 года сборная России по вольной борьбе одержала победу над американской командой со счетом 6:4 В по итогам матча, прошедшего в Будапеште. Соревнования, организованные под эгидой Профессиональной борцовской лиги, стали первым подобным противостоянием между командами двух стран с 2017 года.