Российский велогонщик Лев Гонов во вторник, 3 февраля, выиграл золотую медаль чемпионата Европы на треке в индивидуальной гонке преследования. Соревнования проходят в турецком городе Конье.
В финале чемпионата россиянин одержал победу над гражданином Дании Юэлем Скивильдом. Эта медаль стала второй для россиян на турнире — до этого серебро в скретче выиграл Илья Савекин, передает Федерация велосипедного спорта России.
26-летний Лев Гонов является чемпионом Европы 2020 года в командном спринте. Кроме того, он обладает бронзовой и серебряной медалями европейского первенства в индивидуальном спринте.
12 января первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко заняла первое место на теннисном турнире категории WTA 500 в австралийском Брисбене, в финале соревнований одержав победу над украинкой Мартой Костюк со счетом 6:4 и 6:3.
21 июля 2025 года сборная России по вольной борьбе одержала победу над американской командой со счетом 6:4 В по итогам матча, прошедшего в Будапеште. Соревнования, организованные под эгидой Профессиональной борцовской лиги, стали первым подобным противостоянием между командами двух стран с 2017 года.