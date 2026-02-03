Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский велогонщик Лев Гонов завоевал золото на чемпионате Европы

Российский велогонщик Лев Гонов во вторник, 3 февраля, выиграл золотую медаль чемпионата Европы на треке в индивидуальной гонке преследования. Соревнования проходят в турецком городе Конье.

Российский велогонщик Лев Гонов во вторник, 3 февраля, выиграл золотую медаль чемпионата Европы на треке в индивидуальной гонке преследования. Соревнования проходят в турецком городе Конье.

В финале чемпионата россиянин одержал победу над гражданином Дании Юэлем Скивильдом. Эта медаль стала второй для россиян на турнире — до этого серебро в скретче выиграл Илья Савекин, передает Федерация велосипедного спорта России.

26-летний Лев Гонов является чемпионом Европы 2020 года в командном спринте. Кроме того, он обладает бронзовой и серебряной медалями европейского первенства в индивидуальном спринте.

12 января первая ракетка мира из Белоруссии Арина Соболенко заняла первое место на теннисном турнире категории WTA 500 в австралийском Брисбене, в финале соревнований одержав победу над украинкой Мартой Костюк со счетом 6:4 и 6:3.

21 июля 2025 года сборная России по вольной борьбе одержала победу над американской командой со счетом 6:4 В по итогам матча, прошедшего в Будапеште. Соревнования, организованные под эгидой Профессиональной борцовской лиги, стали первым подобным противостоянием между командами двух стран с 2017 года.