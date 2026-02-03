Ричмонд
Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах РФ в Абу-Даби 4 февраля

В США рассказали о составе делегации на переговорах с Россией в Абу-Даби.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер примут участие в переговорах с Российской Федерацией в Абу-Даби 4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге с журналистами подтвердил, что второй раунд переговоров России, Украины и США в Абу-Даби состоится 4−5 февраля.

Как сообщалось, состав российской делегации на переговорах остается прежним. Возглавлять ее будет начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

