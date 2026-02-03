Знакомая звезда: Александра Пахмутова передала «Ленинке» личный архив

Рукописные стихи Николая Добронравова с авторскими правками, нотные партитуры к песням, знакомым нескольким поколениям, карандашные наброски Александры Пахмутовой и «Золотой диск» фирмы «Мелодия» — эти и другие уникальные документы из семейного архива легендарного творческого тандема теперь хранятся в Российской государственной библиотеке. 3 февраля в Доме Пашкова Александра Николаевна подписала договор о передаче около 400 архивных семейных экспонатов в фонды Российской государственной библиотеки (РГБ). «Известия» одними из первых изучили эти уникальные материалы, которых до этого дня никогда не выставлялись публично.
Гипсовый слепок.
На мероприятие были приглашены высокопоставленные гости: политики, артисты и общественные деятели. Однако всех ждал сюрприз. Попасть в Дом Пашкова оказалось затруднительно — движение в Староваганьковском переулке было перекрыто. Бдительные сотрудники обнаружили подозрительный предмет, но оперативно прибывшие спецслужбы быстро разобрались в ситуации. В итоге долгожданная встреча с Александрой Пахмутовой все же началась вовремя. Композитор появилась перед собравшимися в розовом платье и белых туфельках на каблуках. Из украшений — только две золотые Звезды Героя.
Генеральный директор РГБ Вадим Дуда сообщил, что подготовил для Александры Николаевны сюрприз. Под белой материей скрывался гипсовый слепок с изображением семейной пары — Николая Добронравова и Александры Пахмутовой. Позже эта композиция обретет бронзовое воплощение. На нем Николай Николаевич обнимает свою Алечку — так нежно он называл жену. Увидев барельеф любимого супруга, скончавшегося в сентябре 2023 года, Александра Николаевна расплакалась.
— Все продолжается, появляются новые замечательные дети, молодежь — талантливые, интересные. И так хочется, чтобы у них была насыщенная, интересная жизнь. А мы бы получили новые, глубокие произведения, — сказала Александра Пахмутова и села за рояль, чтобы в четыре руки сыграть собственный вальс с молодым пианистом Наилем Мавлютовым.
История под стеклом.
Тем временем гостей уже ждали в Бальном зале. Там открылась выставка, посвященная уникальному творческому тандему. Под стеклом — часть исторических реликвий, переданных композитором в фонды РГБ. Организаторами события выступили Российская государственная библиотека, Культурный фонд Александры Пахмутовой, благотворительный фонд «Голос добра», а также фонд развития Ленинки.
— Для нас это огромная честь — принимать такой дар, — сказал Вадим Дуда. — В этом здании хранится ценнейшая часть нашего фонда: рукописи и автографы Достоевского, Чехова, Булгакова. И мы очень рады, что теперь к ним добавится бесценный личный архив Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Доступ к этим документам будет открыт для всех — по правилам нашей библиотеки.
Среди переданных материалов — партитуры и стихи к величайшим произведениям: «Надежда», «Неба утреннего стяг», «Беловежская пуща», «Мелодия», «Птица счастья», «Сердце мое не камень» и другим песням, знакомым с детства многим поколениям. На каждом листке — автографы авторов.
На ритмически сложную музыку «Мелодии» стихи родились не сразу — было несколько вариантов. На выставке представлена машинописная страница со стихами: она исчеркана ручкой, а поверх ровным убористым почерком дописаны новые слова.
В фонды РГБ попали даже дипломы поэта и композитора. Оказывается, Николай Добронравов имел два образования. Он закончил Школу-студию МХАТ, как дипломированный «актер драматического театра». А еще получил корочки Московского Учительского института по специальности «Русский язык и литература». Будущий поэту был почти отличником: в документе лишь две четверки — по «Введению в языкознание» и по «Истории СССР». А вот у Александры Пахмутовой — «профильный» диплом Московской консерватории по специальности «Сочинение».
Под стеклом можно увидеть и машинописную страницу стихотворения Добронравова «Русский вальс» с карандашными пометами Александры Николаевны. Как выяснилось, композитор могла вдохновиться поэзией супруга и тут же зарисовать музыкальный сюжет. Гостям также показали карандашный набросок Пахмутовой к стихотворению мужа «Царь-мастеровой».
Песни без заказа.
Как рассказал «Известиям» директор Культурного фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко, композитор по старинке называет библиотеку «Ленинкой» — местом, где всегда соединяются прошлое, настоящее и будущее.
— Было принято решение о передаче рукописей Николая Николаевича и музыкальных изданий, выпущенных еще при жизни поэта, — поделился с «Известиями» Евгений Малышко. — Хотя выяснилось, что некоторые книги уже есть в фондах РГБ, важно, что теперь здесь будет полное собрание. Предстоит экспертиза на подлинность всех предметов — она займет почти год. В архиве очень много рукописных текстов и черновиков. Пока же на выставке можно увидеть, как красной ручкой Николай Николаевич зачеркивал слова в рукописи стихов к песне «Надежда».
Эти экспонаты никогда прежде не выставлялись. Один из центральных — «Золотой диск», врученный Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову в 1970-х фирмой «Мелодия». Долгие годы он висел у них дома на стене, а теперь хранится в РГБ.
Некоторые композиторы и авторы стихов признавались, что работали по госзаказу, сочиняя патетику и патриотическую риторику. Пахмутова и Добронравов всегда были патриотами — им не нужны были заказы. Они писали о молодых и для молодых. И если им предлагали поездки за рубеж, супруги выбирали Усть-Илимск или Братск.
— Глобальный заказ все же был: к Олимпиаде-80 они написали песню «До свидания, наш ласковый Миша», — отметил Евгений Малышко. — Эту рукопись также можно увидеть на выставке в Бальном зале Дома Пашкова.
Классика для будущих поколений.
Из семейного архива представлены и уникальные фотографии: Александра Пахмутова и Николай Добронравов с Валерием Гергиевым, Дмитрием Шостаковичем, Сергеем Михалковым, Анной Герман. Первой посетительницей выставки стала сама дарительница. Большой детский хор имени В. С. Попова приветствовал композитора ее же песней, посвященной Ленинской библиотеке.
Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская назвала передачу архива историческим событием. Она также сообщила, что стихи Николая Добронравова войдут в школьные учебники по литературе — как уже признанная классика.
— Важно вкладывать усилия в популяризацию наших лучших песенных традиций. Поэтому у меня возникла идея, поддержанная президентом, объявить Всероссийский конкурс песенной поэзии и дать ему имя Николая Добронравова. Он проходит на платформе общества «Знание». Мы получили тысячи стихотворений — от патриотической лирики до песен о любви и стихов для детей, — рассказала Елена Ямпольская.
Почетный председатель жюри конкурса — Александра Пахмутова. На вопрос «Известий», есть ли шанс, что к стихам победителя музыку напишет Александра Николаевна, Елена Ямпольская ответила, что это может стать «приятным сюрпризом».
Сейчас идет вторая верстка учебников для 10−11 классов, где в разделе «Призвание» появился рассказ о выдающемся творческом союзе поэта и композитора. Стихи Николая Добронравова упоминаются и в нескольких других параграфах этого пособия.