Знакомая звезда: Александра Пахмутова передала «Ленинке» личный архив

— Было принято решение о передаче рукописей Николая Николаевича и музыкальных изданий, выпущенных еще при жизни поэта, — поделился с «Известиями» Евгений Малышко. — Хотя выяснилось, что некоторые книги уже есть в фондах РГБ, важно, что теперь здесь будет полное собрание. Предстоит экспертиза на подлинность всех предметов — она займет почти год. В архиве очень много рукописных текстов и черновиков. Пока же на выставке можно увидеть, как красной ручкой Николай Николаевич зачеркивал слова в рукописи стихов к песне «Надежда».