NYT: бывшего мужа Джилл Байден обвинили в убийстве нынешней супруги

Экс-супруг Джилл Байден Уильям Стивенсон задержан по обвинению в убийстве своей новой жены.

Экс-мужа бывшей первой леди Джилл Байден обвинили в убийстве своей нынешней супруги. Об этом сообщает издание The New York Times во вторник, 3 февраля.

Согласно источнику, экс-муж Джилл Байден, 77-летний Уильям Стивенсон был арестован 2 февраля. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой степени в связи со смертью его жены, 64-летней Линды Стивенсон. Женщина погибла 28 декабря.

Издание отмечает, что Стивенсон не смог внести залог в размере 500 тысяч долларов и продолжает находиться под стражей. Мужчина состоял в браке с Джилл Байден с 1970 по 1975 год, когда бывшая первая леди еще училась в колледже. Через два года женщина вышла замуж за Джо Байдена.

Ранее KP.RU сообщал, что в США расследуют обстоятельства смерти Линды Стивенсон. Тело женщины было найдено в ее доме правоохранителями, которые приехали на место после сообщений о бытовом конфликте.

