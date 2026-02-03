NYT: бывшего мужа Джилл Байден обвинили в убийстве нынешней супруги

Издание отмечает, что Стивенсон не смог внести залог в размере 500 тысяч долларов и продолжает находиться под стражей. Мужчина состоял в браке с Джилл Байден с 1970 по 1975 год, когда бывшая первая леди еще училась в колледже. Через два года женщина вышла замуж за Джо Байдена.