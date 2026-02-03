Минстрой: мошенники начали маскироваться под управляющие компании

«Злоумышленники маскируются под управляющие организации (УО) и рассылают собственникам сообщения с предложением вернуть переплату за отопление», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, мошенники указывают в сообщении сумму возврата и призывают перейти по ссылке для перевода денежных средств.
В Минстрое напомнили, что управляющие и ресурсоснабжающие организации не производят прямые возвраты, а только вычитают сумму перерасчета из последующих платежей.
«При любых сомнениях связывайтесь с управляющей организацией через “Госуслуги дом” или в личном кабинете на сайте вашей УО. Никому не передавайте свои личные данные или коды из СМС и не переходите по сомнительным ссылкам», — добавили в министерстве.