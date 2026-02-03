Ричмонд
Минстрой: мошенники начали маскироваться под управляющие компании

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Злоумышленники представляются управляющими организациями (УО) и предлагают собственникам вернуть переплату за отопление. Об этом сообщили в канале Минстроя РФ в Max.

Источник: Freepik

«Злоумышленники маскируются под управляющие организации (УО) и рассылают собственникам сообщения с предложением вернуть переплату за отопление», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мошенники указывают в сообщении сумму возврата и призывают перейти по ссылке для перевода денежных средств.

В Минстрое напомнили, что управляющие и ресурсоснабжающие организации не производят прямые возвраты, а только вычитают сумму перерасчета из последующих платежей.

«При любых сомнениях связывайтесь с управляющей организацией через “Госуслуги дом” или в личном кабинете на сайте вашей УО. Никому не передавайте свои личные данные или коды из СМС и не переходите по сомнительным ссылкам», — добавили в министерстве.