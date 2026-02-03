Ричмонд
В Ростове-на-Дону ночью на уборку снега выведут 253 единицы техники

В Ростове ночью добавят 132 машины к уборке снега.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону усилят ночную уборку снега и ускорят вывоз снежных масс. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

— Коммунальные службы должны усилить работу на остановках, на переходах, тротуарах, — написал Александр Юрьевич.

По информации департамента ЖКХ, этой ночью к расчистке города планируют привлечь 253 единицы техники, из них 132 — дополнительно.

Александр Скрябин добавил, что его заместители ночью будут объезжать районы и лично контролировать уборку, чтобы быстрее устранять недочеты.

