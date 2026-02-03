CBS: Иранские катера попытались задержать танкер под флагом США

Военные катера Ирана приблизились к танкеру под флагом США в Ормузском проливе, потребовав остановить судно. Об этом сообщает сообщает CBS News со ссылкой на британскую морскую охранную компанию Vanguard Tech.
При это танкер под флагом США продолжил движение под военным сопровождением. Утверждается, что танкер Stena Imperative сблизился с «тремя парами небольших вооруженных лодок», которые принадлежат Корпусу стражей исламской революции (КСИР).
Танкеру было приказано остановить двигатели и подготовиться к досмотру, однако судно увеличило скорость, сохранив свой курс. На данный момент судно сопровождается американским военным кораблем. Центральное командование Вооруженных сил США опубликовало заявление, подтверждающее данный инцидент.
