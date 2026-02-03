Боец СВО из Якутии очнулся, когда его уже везли в морг

Позже Иванов рассказал, что во время клинической смерти он увидел себя лежащим на больничной кровати. В палату вошел старик с белой бородой и золотым крестом на головном уборе, перекрестил его, окропил водой, поцеловал в лоб и сказал, что «ему еще рано». После всего произошедшего мужчина решил креститься, и таинство прошло прямо в больничной палате, говорится в материале.