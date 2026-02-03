Боец СВО из Якутии очнулся, когда его уже везли в морг

Солдат российской армии из Якутии Дьулустаан Иванов получил ранение в зоне специальной военной операции на Украине. Медики решили, что мужчина мертв, но он внезапно очнулся, когда его уже везли в морг. Об этом пишет Kp.ru.
Иванов оказался на фронте в первый год проведения СВО после волны мобилизации. Мужчина находился в составе танкового полка на Запорожском направлении, затем он отправился в штурмовой отряд «Якут».
В декабре 2022 года украинский снайпер попал по Иванову во время возведения блиндажа. Пуля попала в спину бойцу и повредила сразу спинной мозг, печень, легкие и кишечник.
Боец потерял много крови. Его срочно доставили в госпиталь, но во время операции у Иванова остановилось сердце и медики констатировали смерть.
— Но спустя некоторое время произошло невероятное — Дьулустаан открыл глаза, — говорится в публикации.
Медсестра, находившаяся рядом, от неожиданности потеряла сознание, а бойца срочно отправили на операционный стол.
Позже Иванов рассказал, что во время клинической смерти он увидел себя лежащим на больничной кровати. В палату вошел старик с белой бородой и золотым крестом на головном уборе, перекрестил его, окропил водой, поцеловал в лоб и сказал, что «ему еще рано». После всего произошедшего мужчина решил креститься, и таинство прошло прямо в больничной палате, говорится в материале.
В зоне специальной военной операции иногда происходят случаи, которые можно назвать чудом. Полковые священники рассказали о нескольких таких историях.