Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дождь, снег, мороз и гололед: В Молдове февраль испытывает нас на прочность — будут ли еще сильные морозы, ответили синоптики

Прогноз погоды в Молдове на среду, 4 февраля 2026.

Источник: Комсомольская правда

С 4 февраля в Молдове потеплеет. Возникнет риск гололеда.

Ночью, 4 февраля на севере Молдовы сохранятся минусовые температуры, до −15 градусов, на юге страны — до −7 градусов.

Однако днем начнется потепление, температуры вырастут от −2 до +3 градусов. Такая температура продержится до 8 февраля. Однако, уже 9−10 февраля, ночью снова будет холодно — до −12 градусов на севере и −7 на юге. А днем будет −5 — 0 градусов.

Также днем 4 февраля ожидаются сильные осадки: сначала в виде снега, а потом дождя. 5 и 6 февраля осадки в виде дождя сохранятся.

С учетом температур, могут быть условия для формирования гололеда.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Униря уже не та: Майя Санду может объявить большинство граждан Молдовы румынами — Никушор Дан уже начинает видеть в ней не соратницу, а соперницу.

Зачем на самом деле гражданам Молдовы румынские паспорта и какой у них «огонь в сердце» (далее…).

Депутат — слуга народа, но только не в Молдове: Парламентарии от правящей ПАС открыто презирают тех, кто их избрал.

Сегодня в Молдове депутат — не слуга народа, а хозяин жизни, хозяин, призванный вершить судьбы страны, жителей Молдовы, наши с вами судьбы (далее…).

В Молдове могут снизить цену на газ, когда потеплеет: Стал известен новый тариф, предложенный НАРЭ.

НАРЭ предлагает цену на газ, ниже запрошенной Energocom (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше