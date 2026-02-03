Дождь, снег, мороз и гололед: В Молдове февраль испытывает нас на прочность — будут ли еще сильные морозы, ответили синоптики

С 4 февраля в Молдове потеплеет. Возникнет риск гололеда.
Ночью, 4 февраля на севере Молдовы сохранятся минусовые температуры, до −15 градусов, на юге страны — до −7 градусов.
Однако днем начнется потепление, температуры вырастут от −2 до +3 градусов. Такая температура продержится до 8 февраля. Однако, уже 9−10 февраля, ночью снова будет холодно — до −12 градусов на севере и −7 на юге. А днем будет −5 — 0 градусов.
Также днем 4 февраля ожидаются сильные осадки: сначала в виде снега, а потом дождя. 5 и 6 февраля осадки в виде дождя сохранятся.
С учетом температур, могут быть условия для формирования гололеда.
