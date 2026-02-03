Аэропорт Варшавы опроверг данные о взрыве мусоровоза

Международный аэропорт Варшавы имени Фредерика Шопена опроверг данные о взрыве мусоровоза на своей территории, пишет Gazeta Wyborcza.
«На месте происшествия в мусоровозе произошло самовозгорание. Экстренные службы отреагировали немедленно и приняли необходимые меры», — сообщил руководитель отдела по связям с общественностью аэропорта Петр Рудзкий.
По его словам, пассажиры, которые находились в аэропорту, узнали об инциденте из СМИ, поскольку место происшествия находилось вне зоны их доступа.
Как ранее сообщалось в Сети, в аэропорту Варшавы произошло возгорание мусоровоза из-за детонации взрывного устройства неизвестного происхождения.