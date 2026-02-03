Ричмонд
Аэропорт Варшавы опроверг данные о взрыве мусоровоза

В аэропорту Варшавы заявили, что на территории произошло самовозгорание мусоровоза, а не его взрыв.

Источник: Аргументы и факты

Международный аэропорт Варшавы имени Фредерика Шопена опроверг данные о взрыве мусоровоза на своей территории, пишет Gazeta Wyborcza.

«На месте происшествия в мусоровозе произошло самовозгорание. Экстренные службы отреагировали немедленно и приняли необходимые меры», — сообщил руководитель отдела по связям с общественностью аэропорта Петр Рудзкий.

По его словам, пассажиры, которые находились в аэропорту, узнали об инциденте из СМИ, поскольку место происшествия находилось вне зоны их доступа.

Как ранее сообщалось в Сети, в аэропорту Варшавы произошло возгорание мусоровоза из-за детонации взрывного устройства неизвестного происхождения.