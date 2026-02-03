Организаторы ОИ‑2026 назвали самые популярные виды спорта

Хоккей возглавил рейтинг самых востребованных видов спорта на Олимпийских играх 2026 года в Италии по количеству проданных билетов, передает газета Le Parisien со ссылкой на организаторов Игр.
Отмечается, что основной причиной ажиотажа стало возвращение игроков НХЛ на олимпийский турнир. Атлеты из Национальной хоккейной лиги впервые с 2014 года примут участие в турнире.
По данным источника, второе место по проданным билетам занимает биатлон, следом идут лыжные гонки. Также отмечается, что на текущий момент реализовано 75% билетов (около 1,2 млн) на Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года.
Напомним, российские атлеты допущены к участию в зимних Олимпийских играх в статусе нейтральных спортсменов. В соревнованиях, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года, примут участие 13 атлетов из РФ.
Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатр Okko приобрел права на показ зимних Олимпийских игр 2026 года. Это будет первым случаем, когда официальную трансляцию станет вести не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр.