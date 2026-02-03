AP: «Совы» чаще «жаворонков» сталкиваются с проблемами сердца

Люди, которые бодрствуют тогда, когда большинство уже спит, в среднем обладают худшими показатели сердечно-сосудистого здоровья. Такой вывод высказали ученые из Больницы Бригама и Женского госпиталя и Гарвардской медицинской школы по итогам анализа данных более 300 тысяч человек. Об этом в пятницу, 30 января, сообщило агентство Associated Press.