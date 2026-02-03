AP: «Совы» чаще «жаворонков» сталкиваются с проблемами сердца

Люди, которые бодрствуют тогда, когда большинство уже спит, в среднем обладают худшими показатели сердечно-сосудистого здоровья. Такой вывод высказали ученые из Больницы Бригама и Женского госпиталя и Гарвардской медицинской школы по итогам анализа данных более 300 тысяч человек. Об этом в пятницу, 30 января, сообщило агентство Associated Press.
По словам авторов исследования, основная проблема «сов» заключается в несоответствии между внутренними биологическими часами человека и социальным ритмом жизни, которое затрудняет соблюдение полезных для сердца привычек.
Внутренние биологические часы регулируют не только сон и бодрствование, но и работу сердечно-сосудистой системы, обмен веществ, уровень гормонов стресса и артериальное давление. У каждого человека эти ритмы индивидуальны, но социальный график, в который входит работа, учеба и медицинские осмотры, в основном ориентирован на «жаворонков», передает агентство.
По словам исследователя долголетия и научного сотрудника National Geographic Дэна Бюттнера, для улучшения продолжительности жизни следует спать днем. Он уточнил, что 20-минутный отдых пять раз в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на треть.