Abaad News: сына Каддафи Сейф аль-Ислама убили на западе Ливии

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам убит на западе страны в городе Эз-Зинтан. Об этом сообщает Abaad News со ссылкой на источники и его советника.
Источник утверждает, что аль-Ислам подвергся нападению со стороны неизвестных боевиков во время вооруженных столкновений. Также советник сына Каддафи подтвердил сообщение о его гибели. Остальные подробности произошедшего на данный момент не разглашаются.
Аль-Ислам в 2021 году планировал баллотироваться в президенты Ливии на всеобщих выборах. Однако они не состоялись до сих пор.