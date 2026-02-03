Мощный ответ противнику. Отечественные реактивные системы залпового огня подавляют силы врага

Самое главное, что в данной ситуации он показывает хорошие темпы роста и при этом не затрагивает социальную политику. То есть общественные проекты также развиваются, несмотря на то что огромное количество средств выделяется все-таки Вооруженным силам для победы России в рамках проведения специальной военной операции. Вот яркий тому пример, когда Россия переплюнула Иран по производству беспилотных дронов. То есть сначала они нам помогали в поставке дронов, потом у нас стали появляться собственные производства, и промышленный потенциал стал динамично, с новой силой развиваться. Сейчас мы видим, что наше производство перешло не только к чему-то массовому, что используется на передовой практически ежедневно, но и к инновационным видам оружия. Список начинается «Буревестником» и заканчивается «Орешником».