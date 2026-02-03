Мощный ответ противнику. Отечественные реактивные системы залпового огня подавляют силы врага

В зоне проведения спецоперации бойцы начали обкатывать новую систему реактивного залпового огня (РСЗО) «Сарма». Военные эксперты сравнивают технику с американскими HIMARS. Однако отечественная разработка обладает значительными преимуществами, которых уж точно не найдется у иностранной техники. Вместе с экспертами корреспондент «Вечерней Москвы» узнал подробности.
В зоне проведения специальной военной операции на позициях Российской армии начинается активное внедрение новейшей реактивной системы залпового огня «Сарма». Бойцы уже проводят интенсивную обкатку техники в полевых условиях для выявления возможных недочетов, доводки и адаптации комплекса к реальным боевым условиям. Это стандартная практика для любой новой системы вооружения. Согласно открытым источникам, установка размещена на шасси бронированного грузовика повышенной проходимости «КамАЗ-63501». Эта проверенная платформа обеспечивает высокую мобильность и живучесть экипажа. Машина перевозит шесть пусковых направляющих для 300-миллиметровых ракет и рассчитана на реализацию современной тактики «выстрелил и убежал»: быстрый выход на огневую позицию, нанесение удара и стремительный отход до того, как противник засечет место запуска и нанесет контрартиллерийский удар или отправит туда дрон. Эта способность критически важна в условиях насыщения поля боя беспилотными разведчиками и высокоточными боеприпасами. Боевая масса комплекса составляет 25 тонн, скорость по шоссе — до 90 километров в час, а запас хода — 1000 километров.
Новая философия создания техники.
Новая РСЗО не выглядит попыткой просто заново собрать советский задел. Разработку называют самостоятельной российской линией эволюции реактивной артиллерии, адаптированной к требованиям современных конфликтов. О появлении дальнобойной установки с повышенной мобильностью стало известно в 2023 году. При этом отправной точкой для проекта послужило изделие 9К58−4 «Кама», показанное предприятием «Мотовилихинские заводы» еще в 2007-м. Однако «Сарма» представляет собой не просто возрождение старой разработки, а глубоко модернизированный и концептуально переработанный комплекс.
Майор в отставке, кадровый офицер, выпускник Высшего командного училища, преподаватель по охране труда и промышленной безопасности Павел Голицин отмечает, что «Сарма» обладает беспрецедентной мобильностью, которая обеспечивает гораздо более высокую скорость перемещения по дорогам общего пользования и проходимость. Если «Торнадо-С» на тяжелом специальном шасси весит около 43,7 тонны, то «Сарма» на бронированном «КамАЗ-63501» имеет массу примерно 25 тонн, согласно информации из открытых источников.
— Это позволяет ей проходить не только по дорогам общего пользования, но и по сложному грунтовому покрытию. Например, в сельской негустонаселенной местности, — отмечает Павел Голицин.
Эксперт подчеркивает, что в отличие от своих старых советских крупнокалиберных предшественников семейства «Торнадо», «Смерч» и других «Сарма» оснащена боекомплектом из шести орудий. В каждое из них помещаются снаряды длиной 7,6 метра и массой более 800 килограммов.
— Новая РСЗО, так же как и ее предшественники, использует 300-миллиметровые снаряды, только ее боекомплект был уменьшен в два раза, — говорит Голицин. — Явно прослеживается ставка Министерства обороны на улучшение характеристик и мобильности новой серии пусковых установок. Поэтому в отличие от своих предшественников «Сарма» легче 8-колесного «Торнадо» весом 43 тонны и 10-колесного «Смерча», который весит столько же. Их максимальная скорость около 80 километров в час.
Стоит отметить, что боеприпасы, которые используются в «Сарме», имеют дальность пуска до 120 километров и могут нести различные боевые части, как моноблочные осколочно-фугасные, так и кассетные. Также разработаны ракеты с БПЛА на борту.
Голицин добавляет, что «Сарма» создана именно для того, чтобы быстро развертываться, производить высокоточный выстрел и немедленно отходить до ответного огня противника. Это, а также большая масса взрывчатого вещества обеспечивают сокрушительную мощь каждого удара.
Стоит отметить, что новая платформа «Сарма» оснащена современной аппаратурой связи и бортового управления, системой спутниковой навигации, автоматизированной системой управления огнем и наведения. РСЗО умеет автономно осуществлять навигацию и топопривязку, а также ориентироваться на местности с отображением данных на электронной карте и автоматически осуществлять наводку пакета с направляющими, без выхода расчета из кабины.
Адаптировались к противостоянию.
Стоит отметить, что американская РСЗО HIMARS, с которой часто сравнивают отечественную разработку, использует более легкие 227-миллиметровые ракеты, делая ставку на их высокую точность. К слову, в комплексе «Сарма» используется пакет из шести 300-миллиметровых трубчатых направляющих. Сами трубы заимствованы у системы РСЗО «Смерч». Однако в ходе проведения спецоперации выяснилось, что у американской РСЗО много недочетов. Например, ее снаряды может остановить отечественная система РЭБ.
— HIMARS остается серьезным оружием, однако мы приспособились к нему и научились противодействовать, — рассказывает военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. — У нас усилены комплексы противовоздушной обороны, которые сбивают вражеские снаряды. В связи с этим эффективность этого оружия сильно падает.
Эксперт добавляет, что в то же время ВСУ, используя даже современную западную технику, не способны сбивать отечественные 300-миллиметровые снаряды. Стоит отметить, что каждый выстрел из HIMARS стоит несколько сотен тысяч долларов, а ВС РФ активно уничтожают эту вражескую технику. С начала проведения спецоперации на 29 января 2026 года, по данным Минобороны, бойцами ВС РФ были уничтожены 1653 вражеские боевые машины реактивных систем залпового огня.
Наши специалисты научились противостоять вражеским РСЗО, тем более они учли, что снаряды, которые использовались врагом, не отличались высокой эффективностью.
Если продолжать сравнение отечественной «Сармы» и американского HIMARS, то стоит отметить, что дальность стрельбы нашего комплекса больше. У «Сармы» — 120 километров, а у иностранца — 70−80 километров.
— Эти 40 километров — это расстояние для поражения одиночных и групповых целей, а также дистанция, повышающая живучесть самой установки залпового огня, — отмечает Голицин. — Если провести виртуальную дуэль между двумя этими РСЗО, то, безусловно, при заявленной дальности отечественный вариант выйдет победителем.
Стоит отметить, что для наведения ракет используется отечественная система навигации ГЛОНАСС.
За четыре года проведения спецоперации на Украине противник так и не научился глушить сигнал, при помощи которого ВС РФ наносят удары. Участник спецоперации, инструктор по подготовке артиллеристов с позывным «Свет» отмечает, что «Сарма» закрывает пробелы, которые были у семейства РСЗО «Смерч» и «Торнадо».
— Новый комплекс добавляет в наше вооружение разнообразие. При этом он улучшает систему управления ракетами благодаря системе навигации ГЛОНАСС, — отмечает боец. — Помимо этого, техника имеет повышенную дальность запуска ракет — 120 километров.
Благодаря этому можно наносить точечные удары по вражеским позициям. Стоит понимать, что каждые снаряды, используемые новой установкой, управляемые. Они действуют по принципу ракет, которые сейчас активно модернизируются и испытываются прямо на поле боя.
При этом снаряды оснащены большим количеством взрывчатки, за счет чего урон по вражеским позициям намного больше, чем от их отечественных предшественников. Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин отмечает, что РСЗО «Сарма» по своим характеристикам превосходит как отечественные, так и иностранные аналоги.
— Конечно, она маневреннее и эффективнее остальных, — говорит эксперт. — Стоит понимать, что «Сарма» — идеальный наследник философии мобильной артиллерии. Ее основы были заложены еще в середине 2000-х. Однако потом реализацию этих идей отложили. Никто не думал, что они потребуются в будущем, но, как показал опыт проведения спецоперации, такие системы жизненно необходимы. У ВСУ были HIMARS и другие иностранные РСЗО, которые оказались неэффективны на поле боя со временем их эксплуатации.
Чем мы еще воюем.
В контексте использования крупнокалиберных РСЗО стоит понимать, что ВС РФ используют в зоне проведения спецоперации «Торнадо-С» и БМ-30 «Смерч». Для их работы используются высокоточные боеприпасы, предназначенные для поражения площадей корректируемыми реактивными снарядами.
В случае со «Смерчем» с одного залпа поражается огромное пространство в 672 000 квадратных метров. Стоит отметить, что «Торнадо-С» использует самые современные боеприпасы, которые в перспективе могут атаковать вражеские позиции на расстоянии свыше 100 километров.
— Дальность поражения у наших РСЗО большая. Противнику приходится туго, когда по нему наносят удары ракетами с фугасными, осколочно-фугасными, кассетными снарядами, — подчеркивает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. — Такие комплексы обладают 12 стволами. В них могут устанавливаться абсолютно разные снаряды.
Стоит отметить, РСЗО «Торнадо-С» находится на стыке разных видов вооружения: традиционной реактивной системы залпового огня и тактических ракетных комплексов.
— Благодаря этому комплекс может бить на большое расстояние по вражеским позициям, — отметил Литовкин.
Тестирование в реальных условиях.
Интенсивная обкатка «Сармы» на передовой — это не только проверка надежности. Это процесс быстрой адаптации и внесения изменений по результатам боевого применения, что стало новой нормой для отечественного ВПК. Как отмечает Павел Голицин, такая практика обратной связи с войсками ускоряет эволюцию техники на годы.
— Ранее цикл испытаний и модернизации техники и вооружения мог занимать до 10 лет, — поясняет эксперт. — Сегодня необходимые доработки в конструкцию и программное обеспечение вносятся буквально по итогам нескольких боевых выходов. Экипажи не просто используют технику, они становятся соавторами ее окончательного облика. Это новая философия, и «Сарма» — ее яркий пример.
В ТЕМУ.
Минобороны России совместно с Минпромторгом России при информационной поддержке Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) запустили сервис по поиску и внедрению перспективных технологий и инновационных решений в интересах обороны и безопасности страны. Поддержка и сопровождение таких инициатив будет осуществляться под эгидой проекта «Воентех», созданного Минобороны России совместно с движением «Народный фронт». Сервис запущен в целях формирования военно-гражданской экосистемы, объединяющей предприятия «большого» и «народного» ОПК, научную деятельность и институты развития. Одна из ключевых задач сервиса — снятие коммуникационных барьеров между разработчиками новых решений и заказчиками. Участие в проекте состоит из нескольких этапов: подача заявки, получение задачи, выбор меры поддержки, создание инновационного решения и подтверждение заявленных характеристик. Цифровое взаимодействие участников на всех этапах процесса в дальнейшем планируется также реализовать на платформе ГИСП.
МНЕНИЕ.
Продолжаем наращивать потенциал.
Юрий Самонкин, политолог, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив»:
— Отечественный военно-промышленный потенциал перешел на новейшие военные рельсы. Этот процесс начинался еще даже до проведения специальной военной операции, когда была атака на террористов в Сирии. Тогда наши Вооруженные силы использовали самые передовые военно-технологические разработки. Благодаря этому, собственно, был побежден радикальный ИГИЛ*. Сейчас в отличие от европейских стран, где экономика очень сильно проседает по всем фронтам, наш военно-промышленный потенциал активно развивается и прогрессирует.
Самое главное, что в данной ситуации он показывает хорошие темпы роста и при этом не затрагивает социальную политику. То есть общественные проекты также развиваются, несмотря на то что огромное количество средств выделяется все-таки Вооруженным силам для победы России в рамках проведения специальной военной операции. Вот яркий тому пример, когда Россия переплюнула Иран по производству беспилотных дронов. То есть сначала они нам помогали в поставке дронов, потом у нас стали появляться собственные производства, и промышленный потенциал стал динамично, с новой силой развиваться. Сейчас мы видим, что наше производство перешло не только к чему-то массовому, что используется на передовой практически ежедневно, но и к инновационным видам оружия. Список начинается «Буревестником» и заканчивается «Орешником».
К слову, Россия использует свои собственные наработанные технологии, которых больше нет нигде в мире. В это же число входят и инновационные беспилотные системы. В связи с этим стоит понимать, что наш военно-промышленный потенциал развит лучше всех в мире.
* Запрещенная в России террористическая организация.