Назван средний возраст россиянок, заболевших раком молочной железы

Рак молочной железы стали чаще выявлять у молодых женщин, однако, это связано скорее с ранней диагностикой онкологии. Об этом заявила в разговоре с изданием «РИАМО» акушер-гинеколог Ольга Тимина.
— Средний возраст заболевших раком молочной железы в РФ составляет около 61,5 года. Однако в последние десятилетия действительно отмечается общемировая тенденция к омоложению онкопатологии в целом, — отметила доктор.
Медик подчеркнула, что врачи стали чаще выявлять заболевание у пациенток в возрасте 40−45 лет и младше, что, в том числе, связано с улучшением методов диагностики.
Тем временем RT сообщил, что средний возраст онкозаболеваемости в России составляет порядка 65 лет. Эксперты напоминают, что такие опухоли, как рак полости рта, рак глотки, рак гортани, практически в 90% случаев вызываются табакокурением.