В России предложили снять запрет на публикацию фото из интернета без автора

СМИ, госорганы и другие площадки не должны платить штрафы за использование картинок из интернета на своих ресурсах без указания авторов. Такое мнение выразил медиаюрист Михаил Хохолков на заседании Ассоциации руководителей медиа в Госдуме, сообщает «РИАМО».