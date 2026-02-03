Ричмонд
В России предложили снять запрет на публикацию фото из интернета без автора

Юрист Михаил Хохолков предложил внести поправки в Гражданский кодекс.

Источник: Комсомольская правда

СМИ, госорганы и другие площадки не должны платить штрафы за использование картинок из интернета на своих ресурсах без указания авторов. Такое мнение выразил медиаюрист Михаил Хохолков на заседании Ассоциации руководителей медиа в Госдуме, сообщает «РИАМО».

— За 10 лет по искам о якобы неправомерном использовании картинок в интернете было выплачено порядка 1,5 млрд рублей по судебным решениям. От этих действий пострадали СМИ, детские сады, вузы, предприниматели, госучреждения и органы власти, — говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что Михаил Хохолков предложил внести поправки в Гражданский кодекс и исключить из объектов доверительного управления фотографии.

— Но есть нюанс: не нужно ломать общую систему защиты авторских прав, а добросовестным авторам нужно оставить возможность в судебном порядке защищать свои права, — подчеркнул он.

По данным Life.ru, в обсуждении Ассоциации руководителей медиа приняли участие представители более 200 СМИ и медиаплатформ со всей страны. Главной темой стала защита редакций от массовых исков за использование фото- и видеоматериалов.

Кроме того, Ассоциация предложила разработать комплекс мер по поддержке отрасли, включая создание отраслевого реестра СМИ, передает 360.ru.