Cumhuriyet: Прокуратура Турции начала проверку данных о вывозе детей для Эпштейна

Генеральная прокуратура Анкары начала расследование по заявлениям оппозиционного депутата Турана Чомеза о том, что турецких девушек-подростков якобы похищали из страны по заказу американского финансиста Джеффри Эпштейна, связанного с секс-торговлей детьми. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

По словам Чомеза, подростков затем увозили на остров Эпштейна и подвергали насилию.

Работа над документами, опубликованными Министерством юстиции США в рамках дела Эпштейна с целью выявления доказательств, связывающих подозреваемых и их преступления с Турцией, началась 23 декабря 2025 года — на следующий день после заявления Чомеза.

В то же время в социальных сетях появились утверждения о том, что в Турции ежегодно пропадают более 10 тысяч детей, а за последние восемь лет — почти 100 тысяч. Также стало популярным видео с заголовком «Турецкого ребенка пытают за границей».

Центры по борьбе с дезинформацией при Министерстве связи Турции и Управлении по связям с общественностью при администрации президента опровергли эти данные и ролик, заявив, что цифры взяты из отчета Турецкого статистического института (TÜİK) о найденных пропавших детях, а видео было снято в Бразилии в 2021 году, говорится в материале.

В файлах по делу Эпштейна нашли имена известных личностей. Например, певицы Аллы Пугачевой. Также стало известно, что в опубликованных документах появилось упоминание имени президента Украины Владимира Зеленского в контексте обвинений, связанных с торговлей людьми.

Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
