Cumhuriyet: Прокуратура Турции начала проверку данных о вывозе детей для Эпштейна

Генеральная прокуратура Анкары начала расследование по заявлениям оппозиционного депутата Турана Чомеза о том, что турецких девушек-подростков якобы похищали из страны по заказу американского финансиста Джеффри Эпштейна, связанного с секс-торговлей детьми. Об этом сообщает газета Cumhuriyet.
По словам Чомеза, подростков затем увозили на остров Эпштейна и подвергали насилию.
Работа над документами, опубликованными Министерством юстиции США в рамках дела Эпштейна с целью выявления доказательств, связывающих подозреваемых и их преступления с Турцией, началась 23 декабря 2025 года — на следующий день после заявления Чомеза.
В то же время в социальных сетях появились утверждения о том, что в Турции ежегодно пропадают более 10 тысяч детей, а за последние восемь лет — почти 100 тысяч. Также стало популярным видео с заголовком «Турецкого ребенка пытают за границей».
Центры по борьбе с дезинформацией при Министерстве связи Турции и Управлении по связям с общественностью при администрации президента опровергли эти данные и ролик, заявив, что цифры взяты из отчета Турецкого статистического института (TÜİK) о найденных пропавших детях, а видео было снято в Бразилии в 2021 году, говорится в материале.
В файлах по делу Эпштейна нашли имена известных личностей. Например, певицы Аллы Пугачевой. Также стало известно, что в опубликованных документах появилось упоминание имени президента Украины Владимира Зеленского в контексте обвинений, связанных с торговлей людьми.