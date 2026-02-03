Умер Чак Негрон, основатель и вокалист рок группы Three Dog Night

Умер Чак Негрон, один из основателей американской рок-группы Three Dog Night и вокалист музыкального коллектива. Об этом сообщает издание Variety.
На момент смерти исполнителю было 82 года. Негрон умер в собственном доме в Калифорнии, находясь в кругу семьи и близких людей.
Причина смерти вокалиста Three Dog Night не уточняется. При этом издание сообщает, что последние месяцы своей жизни певец имел проблемы со здоровьем и страдал от сердечной недостаточности и хронической обструктивной болезни лёгких. Это также отражалось на его выступлениях — Негрон использовал специальную кислородную систему.
