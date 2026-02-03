Ричмонд
НАТО начала планировать миссию «Арктический страж» для безопасности Гренландии

Североатлантический альянс (НАТО) начал военное планирование миссии «Арктический страж», направленной на обеспечение безопасности Гренландии. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил пресс-секретарь центрального штаба объединенных вооруженных сил НАТО в Европе полковник Мартин О’Доннелл.

Военнослужащий отказался раскрыть какие-либо подробности миссии, поскольку ее планирование находится на начальной стадии, передает AFP.

По данным журналистов, автором инициативы по созданию миссии «Арктический страж» стала Германия. В качестве образца при планировании НАТО может взять миссию «Балтийский страж», которая началась в январе 2025 года и была направлена на защиту критически важной инфраструктуры в Балтийском море.

1 февраля президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии и выразил надежду на заключение сделки, которая будет выгодна как для Вашингтона, так и для Европы. Он уточнил, что администрация США уже ведет контакты по этому вопросу, в том числе с европейскими лидерами. Также Трамп отметил, что по многим аспектам стороны смогли прийти к согласию.

