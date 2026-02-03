НАТО начала планировать миссию «Арктический страж» для безопасности Гренландии

1 февраля президент США Дональд Трамп заявил о начале переговоров по Гренландии и выразил надежду на заключение сделки, которая будет выгодна как для Вашингтона, так и для Европы. Он уточнил, что администрация США уже ведет контакты по этому вопросу, в том числе с европейскими лидерами. Также Трамп отметил, что по многим аспектам стороны смогли прийти к согласию.