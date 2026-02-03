Ричмонд
Стало известно, на какие болезни может указывать ком в горле

Лор Кутузова: ощущения кома в горле может указывать на проблемы с щитовидкой.

Источник: Комсомольская правда

Ощущение кома в горле может указывать на патологические состояние щитовидной железы. Об этом рассказала в беседе с «РИАМО» оториноларинголог Анна Кутузова.

— Среди причин — патология щитовидной железы, увеличенная из-за аутоиммунного тиреоидита железа давит на горло. Зимой дефицит йода и витамина D усугубляет проблемы с щитовидкой, а холод провоцирует обострения, — отметила врач.

Медик уточнила, что иногда ком возникает от спазма мышц горла как реакция на стресс. Также частые причины — аллергия и сухость слизистой.

Ранее «Известия» отметили, что щитовидная железа играет ключевую роль в регулировке метаболизма и поддержании тепла в организме человека. Нарушение ее функций, например, при гипотиреозе, приводит к замедлению метаболизма, что проявляется в ощущении усталости, сонливости и других симптомах.