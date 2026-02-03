Стало известно, на какие болезни может указывать ком в горле

Ранее «Известия» отметили, что щитовидная железа играет ключевую роль в регулировке метаболизма и поддержании тепла в организме человека. Нарушение ее функций, например, при гипотиреозе, приводит к замедлению метаболизма, что проявляется в ощущении усталости, сонливости и других симптомах.