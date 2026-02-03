Гастроэнтеролог Головчанская призвала россиян не давать детям БАДы без причин

Прием БАДов для профилактики не рекомендуется в детском возрасте, лучше восполнять дефицит витаминов из пищи. Об этом заявила в беседе с «Газетой.Ru» гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.
— Нет нужды пичкать детей кучей банок из аптеки без реальных причин. Дети должны питаться так же, как и родители. Заморозка, консервация, сушка — отличные зимние помощники, — считает медик.
Вместо лекарств врач призвала чаще давать детям орехи, фасоль, молочные продукты, говядину и рыбу, а также ягоды и зелень.
Кроме того, не стоит сдавать все анализы подряд — желательно заранее обсудить со специалистом жалобы и список исследований, передает RT. Важно помнить, что анализы помогают вовремя заметить сбои в организме и скорректировать их, а не заменить собой здоровые привычки.