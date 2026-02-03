Ричмонд
Лукашенко раскрыл эффективный способ борьбы с пьянством рабочих

Президент Белоруссии рассказал, как искоренить пьянство рабочих.

Источник: Аргументы и факты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что своевременная выплата заработной платы — это ключевой фактор в борьбе с пьянством среди рабочих. Об этом он сказал на совещании по социально-экономическому развитию Витебской области.

По мнению главы государства, работники, у которых задерживают зарплату, часто начинают злоупотреблять алкоголем, воспринимая это как способ справиться с трудной ситуацией.

«Да, пьют. А если вы им зарплату не платите?» — приводит слова Лукашенко БелТА.

Он рассказал, что некоторые сотрудники даже покупают сахар у местных пенсионеров, чтобы варить самогон. Лукашенко подчеркнул, что если руководство не выполняет свои обязательства перед работниками, то и они могут нарушать трудовую дисциплину и вести себя неподобающе.

Ранее Лукашенко рассказал белорусским девушкам, как сохранить красоту.

