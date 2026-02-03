Ричмонд
Стоматолог объяснила, как стресс может привести к потере зубов

Стоматолог Альбова: стресс может спровоцировать потерю зубов.

Источник: Комсомольская правда

Волнение, тревога и стресс влияют на здоровье зубов и полости рта. Об этом в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявила стоматолог-терапевт Ольга Альбова.

— Длительный стресс может спровоцировать пародонтит — разрушение тканей, удерживающих зубы: костей, связок и самих десен. Высокий уровень гормонов стресса усиливает эти разрушительные процессы, что может привести к расшатыванию и даже потере зубов, — объяснила эксперт.

Врач добавила, что кортизол также запускает производство особых веществ, которые заставляют ткани воспаляться сильнее и дольше. Поэтому у людей в постоянном стрессе часто обостряются проблемы с деснами.

При этом, если у пациента нет ни пульпита, ни периодонтита, зуб можно и нужно оставить в живых даже под коронкой. Дело в том, что, при удалении нерва, происходит полное уничтожение биологической системы зуба, вследствие чего он перестаёт получать питательные вещества, сообщил RT.