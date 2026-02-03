Стоматолог объяснила, как стресс может привести к потере зубов

Волнение, тревога и стресс влияют на здоровье зубов и полости рта. Об этом в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявила стоматолог-терапевт Ольга Альбова.
— Длительный стресс может спровоцировать пародонтит — разрушение тканей, удерживающих зубы: костей, связок и самих десен. Высокий уровень гормонов стресса усиливает эти разрушительные процессы, что может привести к расшатыванию и даже потере зубов, — объяснила эксперт.
Врач добавила, что кортизол также запускает производство особых веществ, которые заставляют ткани воспаляться сильнее и дольше. Поэтому у людей в постоянном стрессе часто обостряются проблемы с деснами.
