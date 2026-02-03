Стоматолог объяснила, как стресс может привести к потере зубов

При этом, если у пациента нет ни пульпита, ни периодонтита, зуб можно и нужно оставить в живых даже под коронкой. Дело в том, что, при удалении нерва, происходит полное уничтожение биологической системы зуба, вследствие чего он перестаёт получать питательные вещества, сообщил RT.