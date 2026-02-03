В России разработают новое мобильное приложение для трудовых мигрантов

Российские власти планируют провести эксперимент по целевому набору трудовых мигрантов с 2027 по 2029 год. Ожидается, что иностранные рабочие будут проходить необходимые проверки у себя на родине и затем приезжать напрямую к конкретным работодателям, вместо того чтобы искать работу на месте.