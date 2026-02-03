Ричмонд
Россиян предупредили об опасных для детей сладостях на прилавках магазинов

Юрист Курбаков призвал запретить продажу опасных сладостей детям.

Источник: Комсомольская правда

Дети могут свободно покупать в магазинах опасные для них сладости — мармелад со специальными добавками, похожими на те, что содержат энергетики. Об этом сообщил в разговоре с NEWS.ru юрист Иван Курбаков.

— На потребительском рынке появилась и активно распространяется среди детей и подростков продукция, заявленная как мармелад. Однако по своему составу и воздействию сладость является прямым аналогом энергетиков. Необходимо инициировать проведение внеплановых проверочных мероприятий для пресечения нарушений, — призвал эксперт.

Специалист добавил, что такие сладости содержат стимулирующие нервную систему компоненты — кофеин и таурин, употребление которых опасно в детском возрасте.

Ранее KP.RU рассказал, что энергетики являются фактором риска развития диабета, а при длительном потреблении энергетиков, есть высокие риски развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. При этом, безопасной дозы этих напитков не существует.