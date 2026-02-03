Сын Усольцевой считает, что пропавшая в тайге семья может быть жива

Сын Ирины Усольцевой, которая вместе с мужем Сергеем и пятилетней дочкой Ариной пропала в тайге в Красноярском крае, допустил, что семья все еще может быть жива. Об этом Даниил Баталов заявил в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале».
«Я сам там был, я сам там искал и не нашел следов. А такого не бывает. Я все-таки считаю, что они куда-то уехали. я сердцем надеюсь, я головой думаю, что они куда-то уехали», — поделился сын Усольцевой.
Напомним, что семья Усольцевых пропала в Красноярском крае еще в сентябре 2025 года, отправившись в поход. Позднее они перестали выходить на связь, а инцидент приобрел широкую огласку. В качестве основной версии исчезновения следователи указывают несчастный случай. Также рассматривается версия о том, что семья могла провалиться в карстовую пещеру во время похода.