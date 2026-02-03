«В феврале узнаем развязку»: астролог Драган рассказала, что произошло с Усольцевыми

Поиски пропавшей осенью семьи Усольцевых продолжаются уже четвертый месяц. Помимо спасателей и волонтеров свое мнение по этому поводу высказывают и астрологи. В эфире очередного выпуска шоу «Пусть говорят!» на Первом канале астролог Светлана Драган дала свою оценку происходящему.
Женщина посмотрела специальные карты пропавших мужа и жены и дала небольшую оценку их характерам. По ее словам, Ирина Усольцева «живет в состоянии фарса», который заключается в постоянных попытках сохранить финансовую стабильность. При этом глава семейства является довольно изобретательным человеком, добрым и достаточно чувствительным. По словам Драгун, мужчина тепло относится к жене.
Сын Усольцевых Данила, который проявляет неожиданно мало интереса к пропавшей семье, «отличается правдивостью, но это не его сильная сторона». Драгун отметила, что вероятнее всего он знает, что происходило в семье, но в данный момент его душевное внимание в основном приковано к «своей романтической теме».
— Ни у кого из них не увидела той трагедии, которая в моем понимании видится при данной ситуации. Я не вижу насилия и смерть. Вижу далеко идущий замысел и проект, который может реализовать некую финансовую составляющую. Более того, в феврале мы увидим всю развязку — она станет всем известна, — высказалась Драган в эфире.
Ранее стало известно, что поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, возобновили по поручению следственных органов в рамках расследования уголовного дела.
В СК ранее рассказали, что семья Усольцевых не состояла в каких-либо сектах. При этом друг семьи Валентин Дегтярев утверждает, что Сергей Усольцев мог расправиться с домочадцами и питомцем, а затем покончить с собой.