В файлах Эпштейна обнаружили переписку об организации встречи с Ириной Шейк

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн пытался организовать встречу с российской моделью Ириной Шейк в День святого Валентина, 14 февраля. Файлы опубликованы Министерством юстиции США.
В письме ассистентки Эпштейна Лесли Грофф другу россиянки Рамзи Эльхоли от 13 февраля 2012 года говорится, что Эпштейн хотел бы организовать встречу с Шейк в 17:40 по местному времени и спрашивал о доступности Шейк, так как находился в том же городе с ней на неделе.
При этом в расписании на следующий день его встреча с Шейк была указана, однако была без конкретного времени. Также сам Эпштейн писал другу Шейк. Исходя из документов остается неясным, состоялась встреча финансиста с российской моделью.
Ранее KP.RU писал, что Эпштейн устраивал моделей из Екатеринбурга на работу в дубайском отеле. Люди Эпштейна часто посещали уральскую столицу и проживали в отелях Hyatt Regency или Cosmos. Там они находили девушек, одной из которых была участница конкурса «Мисс Екатеринбург».