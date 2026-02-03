В файлах Эпштейна обнаружили переписку об организации встречи с Ириной Шейк

В письме ассистентки Эпштейна Лесли Грофф другу россиянки Рамзи Эльхоли от 13 февраля 2012 года говорится, что Эпштейн хотел бы организовать встречу с Шейк в 17:40 по местному времени и спрашивал о доступности Шейк, так как находился в том же городе с ней на неделе.