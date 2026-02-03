Ричмонд
В файлах Эпштейна обнаружили переписку об организации встречи с Ириной Шейк

Эпштейн пытался организовать встречу с Ириной Шейк 14 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Скандально известный американский финансист Джеффри Эпштейн пытался организовать встречу с российской моделью Ириной Шейк в День святого Валентина, 14 февраля. Файлы опубликованы Министерством юстиции США.

В письме ассистентки Эпштейна Лесли Грофф другу россиянки Рамзи Эльхоли от 13 февраля 2012 года говорится, что Эпштейн хотел бы организовать встречу с Шейк в 17:40 по местному времени и спрашивал о доступности Шейк, так как находился в том же городе с ней на неделе.

При этом в расписании на следующий день его встреча с Шейк была указана, однако была без конкретного времени. Также сам Эпштейн писал другу Шейк. Исходя из документов остается неясным, состоялась встреча финансиста с российской моделью.

Ранее KP.RU писал, что Эпштейн устраивал моделей из Екатеринбурга на работу в дубайском отеле. Люди Эпштейна часто посещали уральскую столицу и проживали в отелях Hyatt Regency или Cosmos. Там они находили девушек, одной из которых была участница конкурса «Мисс Екатеринбург».

