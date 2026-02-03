Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа неочевидная причина частых головных болей

Офтальмолог Казанцев посоветовал при частых головных болях проверить зрение.

Источник: Комсомольская правда

Частые головные боли могут сигнализировать о проблемах со зрением и высокой утомляемостью глаз. Об этом сообщил aif.ru врач-офтальмолог Антон Казанцев.

— Консультация офтальмолога должна стать одним из первых шагов в поиске истинных причин головной боли. Диагностика должна включать проверку остроты зрения, авторефрактометрию и исследование с расширением зрачка, — считает специалист.

Эксперт также назвал симптомы болей, вызванных проблемами со зрением. Они сопровождаются чувством песка в глазах, покраснением, нечеткостью или двоением изображения в вечернее время.

Если при головной боли пациент теряет сознание, если нарушена координация движений, если речь внезапно стала невнятной и появились трудности с глотанием, то следует немедленно обратиться к врачу, напоминает телеканал «Царьград».