Названа неочевидная причина частых головных болей

Частые головные боли могут сигнализировать о проблемах со зрением и высокой утомляемостью глаз. Об этом сообщил aif.ru врач-офтальмолог Антон Казанцев.
— Консультация офтальмолога должна стать одним из первых шагов в поиске истинных причин головной боли. Диагностика должна включать проверку остроты зрения, авторефрактометрию и исследование с расширением зрачка, — считает специалист.
Эксперт также назвал симптомы болей, вызванных проблемами со зрением. Они сопровождаются чувством песка в глазах, покраснением, нечеткостью или двоением изображения в вечернее время.
Если при головной боли пациент теряет сознание, если нарушена координация движений, если речь внезапно стала невнятной и появились трудности с глотанием, то следует немедленно обратиться к врачу, напоминает телеканал «Царьград».