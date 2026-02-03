Bloomberg: Скрытые ручки для открытия дверей в автомобилях запретили в Китае

Правительство Китая запретило выпускать электромобили со скрытыми ручками, предназначенными для открывания дверей. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на новые правила безопасности, опубликованные Министерством промышленности и информационных технологий страны.
Согласно новым правилом, автомобилям в стране нужно будет обладать механические системы открывания дверей. Обновленными ручками должны быть оборудованы все двери автомобиля, кроме двери багажника. Также у дверей должна быть возможность открываться изнутри. Постановление китайского ведомства вступит в силу 1 января 2027 года, а изменить дизайн автомобилей со скрытыми ручками разрешили до января 2029 года.
Причиной таких мер безопасности стали возгорания двух автомобилей китайской компании Xiaomi. Предположительно, отказ электросистемы помешал дверям открыться, из-за чего пассажиры в машинах погибли, передает агентство.
