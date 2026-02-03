Что делать, если подросток замкнулся: советы психолога

Эксперт пояснила, что здоровая интроверсия — это когда ребёнок восстанавливается в одиночестве, но сохраняет 1−2 крепкие связи и свои интересы. Тревожная изоляция — это когда нет друзей, появляются резкая смена аппетита, пренебрежение гигиеной. В таком случае рекомендуется обратиться за консультацией к психологу или психиатру.