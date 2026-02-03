Ричмонд
Что делать, если подросток замкнулся: советы психолога

Если поведение ребенка резко изменилось, следует забить тревогу.

Источник: Комсомольская правда

Замкнутость и нелюдимость в подростковом возрасте может быть вызвана складом характера, однако, если поведение ребенка резко изменилось, следует забить тревогу. Таким мнением с RuNews24.ru поделилась клинический психолог Лидия Иншина.

— Предложите посмотреть сериал, который любит он. Слушайте вместе его музыку без критики. Оставьте на столе книгу, которая ему зайдёт. Создавайте точки соприкосновения без прямого вторжения, — советует специалист.

Эксперт пояснила, что здоровая интроверсия — это когда ребёнок восстанавливается в одиночестве, но сохраняет 1−2 крепкие связи и свои интересы. Тревожная изоляция — это когда нет друзей, появляются резкая смена аппетита, пренебрежение гигиеной. В таком случае рекомендуется обратиться за консультацией к психологу или психиатру.

KP.RU ранее сообщил, что родителям вместо упреков лучше использовать спокойные формулировки и «я»-высказывания, которые отражают чувства взрослого, но не обвиняют подростка. Главное — слушать и уважать мнение ребенка, даже если оно отличается от родительского.