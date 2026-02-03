Ирина Усольцева планировала рабочую встречу на следующий после своей пропажи день

Ирина Усольцева, которая пропала вместе с мужем и дочерью в тайге Красноярского края, должна была присутствовать на рабочей встрече на следующий день после своего исчезновения. Об этом в эфире программы «Пусть говорят!» рассказала ее помощница Дарья Фурштейн.
По ее словам, Усольцева занималась духовными практиками и организовывала соответствующие мероприятия.
— Я знала ее весь график. И, собственно, в понедельник, 29 сентября, у нее должна была быть встреча в Красноярске. И когда клиенты мне начали сообщать, что ее на встрече не было, я уже написала Даниилу, сыну (Усольцевой — прим. «ВМ»), и, соответственно, он потом заявление написал в полицию, — пояснила Фурштейн.
Ранее стало известно, что поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае, возобновили по поручению следственных органов в рамках расследования уголовного дела.
В СК ранее рассказали, что семья Усольцевых не состояла в каких-либо сектах. При этом друг семьи Валентин Дегтярев утверждает, что Сергей Усольцев мог расправиться с домочадцами и питомцем, а затем покончить с собой.
Супруги Усольцевы отправились в поход по тайге в Красноярском крае вместе с дочерью и собакой 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. Поиски супругов начались на следующий день — в них принимали участие десятки спасателей и волонтеров, дроны и вертолет.
«Вечерняя Москва» рассказала, как продвигаются поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.