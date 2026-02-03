Сын Усольцевой сообщил о странном звонке из Испании

Сын пропавшей Ирины Усольцевой Даниил Баталов во вторник, 3 февраля, сообщил, что после исчезновения родственников в Красноярском крае ему поступил странный звонок из Испании.
— У меня был звонок, получается, из Испании. Но это, скорее всего, было подтверждение номера, я как раз телефон менял. Я попытался перезвонить, но номер этот одноразовый, — рассказал мужчина в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.
В ответ на вопрос эксперта программы, допускает ли Баталов возможность того, что этот звонок имел отношение к пропавшей семьей, он заявил, что хотел бы так думать, но понимает, что это не так.
В тот же день профайлер Роман Устюжанин, рассказал, что Даниил Баталов ничего не скрывает от следствия и пытается помочь найти членов его семьи. Он подчеркнул, что сына Ирины Усольцевой не следует судить по его манере поведения, поскольку она у всех людей различается.
Супруги Усольцевы отправились в поход по тайге в Красноярском крае вместе с дочерью и собакой 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. Поиски супругов начались на следующий день — в них принимали участие десятки спасателей и волонтеров, дроны и вертолет.
«Вечерняя Москва» рассказала, как продвигаются поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас присутствуют.