Занятия боксом учат самоконтролю и целеустремленности

— После таких упражнений отмечаешь, как настроение улучшается. Я, как и все, иногда бываю не в духе и могу остро отреагировать на злую шутку, если это шутка не от близкого друга. Но это быстро проходит. Я как кот Леопольд из мультика: могу вскипеть, но быстро отойти и попросить прощения, если виноват. Думаю, и это качество быстрого восстановления мне подарил бокс, — рассказал спортсмен. — Этот вид спорта дает возможность контролировать себя, никогда не опускать руки идти вперед. И я рад, что в Москве, Московской области и других регионах страны так много спортивных школ бокса, где для новичков проводят бесплатные пробные уроки. Немало спортивных школ предлагают бесплатное обучение боксу.