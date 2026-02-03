Занятия боксом учат самоконтролю и целеустремленности

Выдающийся боксер, олимпийский чемпион и чемпион мира, двукратный чемпион Европы и многократный победитель российских чемпионатов Александр Лебзяк рассказал «Вечерней Москве», почему бокс полезен для здоровья и как поддерживать себя в хорошей форме.
Знаменитый спортсмен звездной болезнью не страдает, хотя его именем названа даже спортивная академия. Александр Борисович открыт к общению, для него нет вопросов без ответа.
— В моей академии бокса занимаются ребята до 18 лет, — рассказывает известный боксер. — Мне важно, кому мы передадим «ключи от страны». А бокс — прекрасный спорт, который позволяет обучиться дисциплине, стать сильным, выносливым, смелым. Кроме того, этот интенсивный вид спорта укрепляет сердечно-сосудистую систему, улучшает работу лимфатической системы, нормализуется давление и укрепляются суставы, развиваются координация и реакция.
Медики подтверждают, что регулярные тренировки помогают снять стресс, улучшить физическую форму, укрепить мышцы рук, пресса, ног, спины и ягодиц.
— Интенсивные тренировки развивают чувство баланса, точный расчет движений и быстроту реакции, — поясняет Александр Лебзяк. — А еще снимают напряжение, избавляют от тревожности и негативных эмоций.
Каждое утро олимпийский чемпион начинает с выполнения упражнений для растяжки.
— Она улучшает кровообращение, делает тело более гибким и готовым к дневным физическим нагрузкам, — поясняет он. — Даже небольшой комплекс упражнений в течение 5−7 минут дает хорошие результаты. Выполнять растяжку нужно медленно, плавно, без резких движений. И уж, конечно, нельзя допускать сильных болевых ощущений. Важно следить и за дыханием.
Начинать лучше с упражнений на руки и ноги и постепенно переходить к более сложным. Каждое упражнение делать по 10−15 секунд, с короткими паузами между ними.
— После таких упражнений отмечаешь, как настроение улучшается. Я, как и все, иногда бываю не в духе и могу остро отреагировать на злую шутку, если это шутка не от близкого друга. Но это быстро проходит. Я как кот Леопольд из мультика: могу вскипеть, но быстро отойти и попросить прощения, если виноват. Думаю, и это качество быстрого восстановления мне подарил бокс, — рассказал спортсмен. — Этот вид спорта дает возможность контролировать себя, никогда не опускать руки идти вперед. И я рад, что в Москве, Московской области и других регионах страны так много спортивных школ бокса, где для новичков проводят бесплатные пробные уроки. Немало спортивных школ предлагают бесплатное обучение боксу.
Для популяризацию этого вида спорта проводятся и всероссийские соревнования «На призы заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона Александра Лебзяка», где юниоры могут проявить себя.
ДОСЬЕ.
Александр Борисович Лебзяк родился 5 апреля 1969 года в Донецке, но уже в 1970 году его семья переехала в поселок Буркандья Магаданской области. В 1987 году в составе юниорской сборной СССР Александр выиграл чемпионат мира, в 1988 году вошел в состав национальной сборной СССР. В 1990 году стал чемпионом СССР, в 1991 году выиграл Спартакиаду народов СССР, Кубок СССР. В 1992, 1996 и 2000 годах был участником Олимпийских игр. На Олимпиаде в Сиднее завоевал золото. Обладатель «Большого шлема» любительского бокса. Экс-главный тренер сборных России, Туркменистана и Китая.