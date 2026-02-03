Сын Усольцевой рассказал о странном звонке из Испании после исчезновения семьи

Даниил Баталов, сын пропавшей в тайге Красноярского края вместе с семьей Ирины Усольцевой, рассказал о странном звонке после исчезновения родных. В эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» молодой человек заявил, что с ним связались из Испании.
«У меня был звонок из Испании. Но это, скорее всего, было подтверждение номера, я как раз телефон менял. Я попытался перезвонить, но номер этот одноразовый», — поделился Баталов.
При этом сын Усольцевой, отвечая на вопрос о возможной взаимосвязи звонка с пропащей семьи, заявил, что это не так.
Напомним, что семья Усольцевых пропала в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года. Ирина, ее супруг Сергей и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход, после чего перестали выходить на связь. Допускается, что семья может быть признана погибшей уже в марте этого года.