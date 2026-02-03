Сын Усольцевой рассказал о странном звонке из Испании после исчезновения семьи

Напомним, что семья Усольцевых пропала в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года. Ирина, ее супруг Сергей и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход, после чего перестали выходить на связь. Допускается, что семья может быть признана погибшей уже в марте этого года.