Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сын Усольцевой рассказал о странном звонке из Испании после исчезновения семьи

Сын пропавшей в тайге Усольцевой рассказал о звонке из Испании с одноразового номера.

Источник: Комсомольская правда

Даниил Баталов, сын пропавшей в тайге Красноярского края вместе с семьей Ирины Усольцевой, рассказал о странном звонке после исчезновения родных. В эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» молодой человек заявил, что с ним связались из Испании.

«У меня был звонок из Испании. Но это, скорее всего, было подтверждение номера, я как раз телефон менял. Я попытался перезвонить, но номер этот одноразовый», — поделился Баталов.

При этом сын Усольцевой, отвечая на вопрос о возможной взаимосвязи звонка с пропащей семьи, заявил, что это не так.

Напомним, что семья Усольцевых пропала в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года. Ирина, ее супруг Сергей и их пятилетняя дочь Арина отправились в поход, после чего перестали выходить на связь. Допускается, что семья может быть признана погибшей уже в марте этого года.