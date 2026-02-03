Президент США Дональд Трамп не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, американский лидер продолжает активно заниматься дипломатией, чтобы содействовать урегулированию конфликта на Украине.
«Его реакция была, к сожалению: “Не удивлен”. Эти две страны уже несколько лет ведут очень жестокий конфликт», — сказала Ливитт.
Она утверждает, что он начался из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена.
Напомним, российские войска ночью 3 февраля нанесли удар по предприятиям ВПК Украины. В Минобороны РФ заявили, что все цели российских войск достигнуты — объекты поражены.
Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения украинской армии.