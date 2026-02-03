Ричмонд
Не удивлен: Трамп прокомментировал ответ Москвы на атаки Киева

В Белом доме заявили, что Трамп не удивлен ударом РФ в ответ на атаки Киева.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп не удивлен массированным ударом России в ответ на атаки Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, американский лидер продолжает активно заниматься дипломатией, чтобы содействовать урегулированию конфликта на Украине.

«Его реакция была, к сожалению: “Не удивлен”. Эти две страны уже несколько лет ведут очень жестокий конфликт», — сказала Ливитт.

Она утверждает, что он начался из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена.

Напомним, российские войска ночью 3 февраля нанесли удар по предприятиям ВПК Украины. В Минобороны РФ заявили, что все цели российских войск достигнуты — объекты поражены.

Как писал сайт KP.RU, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам и объектам обеспечения украинской армии.

