Бутилированная вода может содержать больше нанопластика, чем водопроводная

Ученые из Университета штата Огайо установили, что некоторые бренды бутилированной воды содержат значительно больше микропластика и нанопластика, чем обычная водопроводная вода. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале Science of The Total Environment (STE).
Исследователи разработали новый метод обнаружения мельчайших пластиковых частиц — комбинацию сканирующей электронной микроскопии и инфракрасной фототермической спектроскопии. Это позволило впервые надежно выявлять и идентифицировать нанопластик, который ранее оставался «невидимым» для ученых.
Специалисты проанализировали образцы воды с четырех станций водоочистки вблизи озера Эри, а также изучили продукцию шести популярных брендов бутилированной воды. Они выяснили, что в бутилированной воде содержится в среднем втрое больше нанопластиковых частиц, чем в водопроводной.
Отмечается, что более половины всех обнаруженных частиц оказались именно нанопластиками, которые, как подчеркивают ученые, способны проникать через биологические барьеры и накапливаться в тканях организма. При этом ученые обратили внимание, что полное влияние нанопластика на здоровье человека еще не изучено.
«Мы пока не понимаем всех рисков, связанных с воздействием нанопластика, но уже есть данные, что он может быть вреден. Поэтому разумно стараться минимизировать контакт с ним», — отметила ведущий автор исследования Меган Джеймисон Харт.
Ранее стало известно о механизме повреждения кишечника при накоплении нанопластика.