Бутилированная вода может содержать больше нанопластика, чем водопроводная

Отмечается, что более половины всех обнаруженных частиц оказались именно нанопластиками, которые, как подчеркивают ученые, способны проникать через биологические барьеры и накапливаться в тканях организма. При этом ученые обратили внимание, что полное влияние нанопластика на здоровье человека еще не изучено.