Сына бывшего лидера Ливии убили в результате покушения во дворе своего дома

В 2021 году аль-Ислам заявил о намерении участвовать в президентских выборах в Ливии, которые должны были состояться в том же году, но до сих пор не были проведены. В 2023 году Абдулай Батили, специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии и глава миссии организации в стране, подтвердил, что старший сын Каддафи сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, если захочет это сделать.