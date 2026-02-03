Сына бывшего лидера Ливии убили в результате покушения во дворе своего дома

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи — Сейф аль-Ислам — был убит в городе Эз-Зинтан на западе Ливии. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщает телеканал Libya al-Ahrar.
По информации источников канала, близких к аль-Исламу, он стал жертвой нападения неизвестных боевиков. Другие детали инцидента пока не раскрываются.
В 2021 году аль-Ислам заявил о намерении участвовать в президентских выборах в Ливии, которые должны были состояться в том же году, но до сих пор не были проведены. В 2023 году Абдулай Батили, специальный представитель генерального секретаря ООН по Ливии и глава миссии организации в стране, подтвердил, что старший сын Каддафи сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, если захочет это сделать.
В ноябре прошлого года власти Ливана освободили из-под стражи Ганнибала Каддафи, еще одного сына Муаммара Каддафи. Мужчину 10 лет назад похитили боевики и обвинили в сокрытии информации о священнике, который пропал в 1978 году, — тогда Ганнибалу не было и трех лет. С тех пор Каддафи-младший находился в заключении. Как похитили Ганнибала и чем был известен его отец — в материале «Вечерней Москвы».