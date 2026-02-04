Ричмонд
Петербург и Москва объединят медицинские данные пациентов

Единая база врачей заработает в двух столицах.

Источник: Amino/Lummi

Санкт-Петербург и Москва договорились о создании общей медицинской информационной системы, которая объединит данные государственных учреждений здравоохранения двух городов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Соглашение между Санкт-Петербургом и Москвой предусматривает формирование единой медицинской информационной среды для государственных поликлиник и больниц. Документ направлен на развитие цифровых решений в системе здравоохранения Северной столицы и расширение межрегионального взаимодействия.

В рамках сотрудничества планируется внедрение современных информационных технологий во все медицинские учреждения государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга. Это позволит обеспечить доступ врачей к полной медицинской истории пациента независимо от места его обращения за помощью. После запуска системы специалисты смогут просматривать сведения о ранее проведённых обследованиях, назначениях и лечении, полученных как в Петербурге, так и в Москве. Предполагается, что единая база данных повысит качество и оперативность оказания медицинской помощи.

Сроки запуска системы и этапы её внедрения будут определены в ходе дальнейшей совместной работы профильных ведомств двух регионов.