Петербург и Москва объединят медицинские данные пациентов

В рамках сотрудничества планируется внедрение современных информационных технологий во все медицинские учреждения государственной системы здравоохранения Санкт-Петербурга. Это позволит обеспечить доступ врачей к полной медицинской истории пациента независимо от места его обращения за помощью. После запуска системы специалисты смогут просматривать сведения о ранее проведённых обследованиях, назначениях и лечении, полученных как в Петербурге, так и в Москве. Предполагается, что единая база данных повысит качество и оперативность оказания медицинской помощи.