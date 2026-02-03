Психолог предупредил о риске не заметить негативное влияние кофе на сон

Злоупотребление кофе и отсутствие контроля над его потреблением могут создать для здоровья замкнутый круг с серьезными последствиями. Об этом он предупредиллюбителей данного напитка в разговоре с изданием Metropoles.
Бусин объясняет, что чрезмерное потребление кофе в течение дня часто приводит к нарушениям сна. В результате, из-за недостатка полноценного ночного отдыха, утром возникают чувство усталости, беспокойство и раздражительность, как отметил психолог. Для компенсации этих симптомов, человек на следующий день увеличивает потребление кофе.
«Сон необходим для баланса тела и разума. Даже если человек не замечает проблем со сном, кофе может негативно влиять на качество его отдыха», — подчеркнул Бусин. В связи с этим, он рекомендует избегать употребления этого стимулирующего напитка перед сном.
Ранее врач Юлия Сластен рассказала, для кого может быть опасен кофе Юаньян.