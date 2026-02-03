Психолог предупредил о риске не заметить негативное влияние кофе на сон

«Сон необходим для баланса тела и разума. Даже если человек не замечает проблем со сном, кофе может негативно влиять на качество его отдыха», — подчеркнул Бусин. В связи с этим, он рекомендует избегать употребления этого стимулирующего напитка перед сном.