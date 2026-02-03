Ричмонд
В библиотеке файлов, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна", опубликованных Министерством юстиции США, несколько раз упоминается фамилия российского предпринимателя и основателя агентства VIP-знакомств Петра Листермана. Об этом стало известно из данных, опубликованных ведомством.

В библиотеке файлов, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна", опубликованных Министерством юстиции США, несколько раз упоминается фамилия российского предпринимателя и основателя агентства VIP-знакомств Петра Листермана. Об этом стало известно из данных, опубликованных ведомством.

В частности, фамилия Листермана присутствует в переписке американского журналиста газеты New York Post Ричарда Джонсона с представителями Джеффри Эпштейна. В письме Джонсон сообщил финансисту о том, что планирует выпустить статью о нем, в которой будет утверждать, что Эпштейн продолжает развращать несовершеннолетних девушек, несмотря на обвинения в его адрес.

В статье Джонсон назвал Петра Листермана сутенером и отметил, что бизнесмена «или его точную копию в шапке из астраханской шерсти» сфотографировали входящим в особняк Эпштейна. Кроме того, имя Листермана присутствует в досье ФБР под схемой связей Эпштейна. Рядом с ним указан статус «свидетель», передает сайт Минюста США.

В тот же день стало известно, что российская стримерша Алина Рин упоминается в файлах, связанных с делом Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в секс-торговле несовершеннолетними. В документах ее имя не упоминается напрямую, но в одном из сообщений присутствует ссылка на ее социальные сети — собеседник Эпштейна заявил, что у него есть контакт с Рин.

