Упоминание россиянина Листермана появилось в новых файлах Эпштейна

В тот же день стало известно, что российская стримерша Алина Рин упоминается в файлах, связанных с делом Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в секс-торговле несовершеннолетними. В документах ее имя не упоминается напрямую, но в одном из сообщений присутствует ссылка на ее социальные сети — собеседник Эпштейна заявил, что у него есть контакт с Рин.