Режиссер Юрий Купер опроверг сообщения о проблемах с почками

Театральный деятель заявил, что не в курсе переноса спектакля «Без свидетелей».

Источник: Аргументы и факты

Режиссер постановки «Без свидетелей» Юрий Купер заявил, что распространяемая некоторыми СМИ информация о том, что у него возникли проблемы с почками, не соответствует действительности.

«Это неправда», — сказал он в интервью «360».

Он также сообщил, что ему ничего не известно о переносе премьеры первого спектакля Михаила Ефремова «Без свидетелей» в театре Никиты Михалкова «Мастерская 12».

«Это надо спросить у директора», — сказал режиссер.

Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о проблемах со здоровьем у Купера. Сообщалось, что режиссер обратился к врачам с сильными болями в почках и у него обнаружили грыжу брюшной полости. В связи с этим премьеру Ефремова «Без свидетелей» в театре Никиты Михалкова отложили, утверждали источники.

Отметим, в декабре 2025 года иллюзионист, артист цирка Амаяк Акопян в беседе с aif.ru пожаловался на проблемы со здоровьем перед новогодними выступлениями.