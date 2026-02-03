Режиссер Юрий Купер опроверг сообщения о проблемах с почками

Режиссер постановки «Без свидетелей» Юрий Купер заявил, что распространяемая некоторыми СМИ информация о том, что у него возникли проблемы с почками, не соответствует действительности.
«Это неправда», — сказал он в интервью «360».
Он также сообщил, что ему ничего не известно о переносе премьеры первого спектакля Михаила Ефремова «Без свидетелей» в театре Никиты Михалкова «Мастерская 12».
«Это надо спросить у директора», — сказал режиссер.
Ранее в СМИ и соцсетях появились сообщения о проблемах со здоровьем у Купера. Сообщалось, что режиссер обратился к врачам с сильными болями в почках и у него обнаружили грыжу брюшной полости. В связи с этим премьеру Ефремова «Без свидетелей» в театре Никиты Михалкова отложили, утверждали источники.
