Spiegel: НАТО планирует оборонную миссию в Арктике на фоне ситуации в Гренландии

Представители НАТО приступили к планированию миссии «Arctic Sentry» на фоне ситуации вокруг Гренландии Об этом сообщает издание Der Spiegel.
Согласно источнику, приказ о начале подготовки был отдан главнокомандующим ОВС НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Обсуждение первого проекта оперативного плана может пройти уже на следующей неделе, в нем примут участие главы Минобороны стран НАТО.
Оборонная миссия будет направлена на усиление бдительности в Арктическом регионе, а также позволит альянсу продемонстрировать свою способность к быстрому реагированию на ситуацию.
Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о притязаниях на Гренландию. По словам американского лидера, остров необходим Вашингтону для обеспечения нацбезопасности, в том числе, в рамках программы «Золотой купол».