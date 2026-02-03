Ричмонд
Spiegel: НАТО планирует оборонную миссию в Арктике на фоне ситуации в Гренландии

НАТО на следующей неделе может обсудить первый проект плана «Arctic Sentry».

Источник: Комсомольская правда

Представители НАТО приступили к планированию миссии «Arctic Sentry» на фоне ситуации вокруг Гренландии Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Согласно источнику, приказ о начале подготовки был отдан главнокомандующим ОВС НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. Обсуждение первого проекта оперативного плана может пройти уже на следующей неделе, в нем примут участие главы Минобороны стран НАТО.

Оборонная миссия будет направлена на усиление бдительности в Арктическом регионе, а также позволит альянсу продемонстрировать свою способность к быстрому реагированию на ситуацию.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о притязаниях на Гренландию. По словам американского лидера, остров необходим Вашингтону для обеспечения нацбезопасности, в том числе, в рамках программы «Золотой купол».

