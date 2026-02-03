Ричмонд
Белый дом подтвердил уничтожение иранского беспилотника

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила информацию об уничтожении иранского БПЛА силами Центрального командования США.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила информацию об уничтожении иранского БПЛА силами Центрального командования США в Аравийском море.

«Центральное командование США приняло решение сбить этот иранский беспилотник. Он был без экипажа и вел себя агрессивно по отношению к нашему авианосцу “Авраам Линкольн”», — заявила она.

При этом Левитт указала, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп по-прежнему привержен принципу дипломатии в решении вопросов с Ираном.

Известно, что американский авианосец «Авраам Линкольн» находится в Аравийском море в 800 километрах от южного побережья Ирана. Как отмечал официальный представитель Центрального командования США капитан Тим Хокинс, иранский беспилотник Shahed-139 летел в направлении судна и был ликвидирован истребителем F-35.

Напомним, ранее издание Axios писало, что администрация Трампа «по различным каналам» дала понять Тегерану, что Вашингтон готов ко встрече по обсуждению условий сделки.

