Илон Маск назвал Билли Айлиш лицемеркой после ее слов на вручении «Грэмми»

Илон Маск прокомментировал речь Билли Айлиш на вручении премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе.

Источник: Аргументы и факты

Предприниматель Илон Маск назвал певицу Билли Айлиш лицемеркой после ее речи на церемонии вручения премии «Грэмми» в США.

«Какая же она лицемерка!», — написал Илон Маск в соцсети.

Накануне, 2 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Грэмми». Когда Билли Айлиш получала статуэтку в номинации «Песня года», то осудила действия иммиграционной и таможенной полиции США. Кроме того, она назвала американскую землю украденной.

Ранее Илон Маск охарактеризовал Великобританию как «тюремный остров».

