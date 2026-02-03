Илон Маск назвал Билли Айлиш лицемеркой после ее слов на вручении «Грэмми»

Предприниматель Илон Маск назвал певицу Билли Айлиш лицемеркой после ее речи на церемонии вручения премии «Грэмми» в США.
«Какая же она лицемерка!», — написал Илон Маск в соцсети.
Накануне, 2 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии «Грэмми». Когда Билли Айлиш получала статуэтку в номинации «Песня года», то осудила действия иммиграционной и таможенной полиции США. Кроме того, она назвала американскую землю украденной.
Ранее Илон Маск охарактеризовал Великобританию как «тюремный остров».
