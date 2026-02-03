Устойчивый сигнал — залог слаженного управления

Старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. Он встретился со специалистами группировки «Север», которые разворачивают спутниковую связь там, где без нее невозможна работа.
Машина трогается. Двигатель работает ровно, разговоры короткие — такие бывают перед выездом, когда каждый занят своим делом и лишних слов не требуется. Связисты группировки войск «Север» выдвигаются туда, где связь должна появиться раньше, чем успеет измениться обстановка.
— Связисты требуются везде, — говорит один из военнослужащих уже в дороге, — потому что без связи нет управления. А без управления нет результата.
Современная военная связь — это не один прибор и не одна кнопка. Это система, в которой каждый элемент страхует другой. Радио, спутниковые каналы, проводные линии — все работает одновременно, в комплексе, с обязательным резервированием. Если один канал пропадает, его тут же подхватывает другой. Здесь не может быть «главного» и «вспомогательного» — приоритет всегда у устойчивости.
— Ближе к переднему краю важна мобильность, — объясняет офицер управления связи с позывным «Грек». — Там используются носимые средства, максимально простые и быстрые в развертывании. В боевой обстановке сложные решения просто не приживаются.
Ближе к линии боевого соприкосновения связисты становятся целью не меньшей, чем артиллеристы или операторы дронов. Нарушение управления — один из самых действенных способов повлиять на обстановку.
Машина останавливается. Двери открываются почти одновременно. Несколько человек выходят молча, без суеты. Носимые комплекты спутниковой связи аккуратно снимают с креплений — спокойно, без лишних движений. Все, что сейчас в руках у связистов, предназначено для одного — дать устойчивый канал там, где он нужен прямо сейчас.
Комплект раскладывается быстро. Каждый элемент занимает свое место так, будто был положен сюда заранее. Движения точные, отработанные десятками таких же выездов.
— Главное — чтобы все было надежно, — тихо говорит один из связистов, проверяя соединения. — Потом времени на исправления не будет. Носимый комплекс — это рабочий инструмент, который должен выдерживать полевые условия, нестабильную обстановку и постоянное давление времени. Он разворачивается там, где нет готовой инфраструктуры, и включается в общую систему управления.
Пока один военнослужащий занимается аппаратурой, другой внимательно следит за обстановкой.
— Связь должна появиться быстро, — говорит офицер управления связи. — Но еще важнее, чтобы она была устойчивой.
Настройка идет почти без слов. Иногда звучит короткое «есть» или «понял». Иногда — просто кивок. Люди понимают друг друга с полувзгляда. Каждое действие выверено практикой: шаг за шагом, без перескоков и лишних движений. Проходит несколько минут — точное время никто не отслеживает. Ориентируются не на часы, а на результат. Звучит «Пробуем!».
Кто-то замирает, прислушиваясь не к звукам вокруг, а к тому, что происходит в эфире. Секунда тянется чуть дольше обычного. Потом еще одна.
— Есть контакт, — спокойно говорит связист.
Канал поднят. Связь вошла в систему. Управление восстановлено.
Теперь через этот носимый комплект пойдут переговоры, данные, команды. Он станет частью большого механизма, соединяющего передовые подразделения с теми, кто принимает решения.
— Работает стабильно, — подтверждают после контрольной проверки.
Комплект приводят в рабочее состояние. Ничего лишнего не оставляют, ничего не демонстрируют. Работа сделана — и это чувствуется по тому, как люди становятся спокойнее, как исчезает внутреннее напряжение.
КСТАТИ.
За минувшие сутки, 3 февраля, расчеты БПЛА самолетного типа «Молния-2» войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили укрепленные позиции противника в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.