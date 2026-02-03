Устойчивый сигнал — залог слаженного управления

Современная военная связь — это не один прибор и не одна кнопка. Это система, в которой каждый элемент страхует другой. Радио, спутниковые каналы, проводные линии — все работает одновременно, в комплексе, с обязательным резервированием. Если один канал пропадает, его тут же подхватывает другой. Здесь не может быть «главного» и «вспомогательного» — приоритет всегда у устойчивости.