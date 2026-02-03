Гуманитарную помощь бойцам соберут благодаря проданным билетам

В конце февраля стартует Всероссийская благотворительная акция «Героями не рождаются…». Авторы проекта рассказали, что подготовили в этом году.
Идея о проведении подобной акции возникла в 2022 году, когда началась спецоперация. Авторы и руководители проекта — люди, которые регулярно ездят на фронт с первых дней конфликта: помогают бойцам и поддерживают их.
— Именно от понимания того, чего не хватает нашим военнослужащим, и родилась идея конкурса, — рассказывает скрипачка и пианистка, художественный руководитель и автор благотворительной акции Мария Андреева.
Сегодня «Героями не рождаются…» — это масштабный культурно-патриотический проект, в рамках которого на крупнейших площадках России проходит серия благотворительных театрализованных концертов.
— Цель нашего проекта — объединить общество, жителей разных регионов России. В акции принимают участие ведущие деятели культуры регионального и федерального масштаба, — делится подробностями Андреева. — В подготовке каждого концерта задействованы до 200 человек. Это классические музыканты, артисты театра, кино, балета, художники, фотографы, режиссеры и хореографы, которые ставят номера. Для каждого выступления композиторы пишут новую музыку, под которую выступают артисты. Это огромная творческая работа, направленная на то, чтобы затронуть сердца людей. Но помимо этого, театральные постановки становятся дополнительной моральной поддержкой наших бойцов.
— Я могу сказать, что мы постоянно на связи с парнями, которые сейчас на СВО. И мы точно знаем, что они смотрят трансляции наших концертов. Они видят, как в это вовлечены люди, в том числе именитые артисты — их кумиры. Для них ощущение такой поддержки дает невероятную мотивацию к дальнейшей борьбе, — рассказывает Мария Андреева.
Ну и, конечно, немаловажна материальная составляющая акции. Все собранные с билетов деньги, а также пожертвования от онлайн-зрителей будут направлены на закупку оборудования и гуманитарной помощи для бойцов или местных жителей Донбасса.
— Все это артисты — участники проекта передают сами лично в руки адресатам, — подчеркивает она.