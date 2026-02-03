Депутат Миронов вступился за актрису Артамонову, ударившую ножом обидчика сына

В отношении актрисы театра Et Cetera Анны Артамоновой возбудили уголовное дело после происшествия на улице. Знаменитость ударила ножом мужчину, который напал на ее сына.
Депутат Сергей Миронов вступился за актрису и призвал рассматривать случившееся беспристрастно и без давления со стороны активистов и диаспор.
В Сети появилась видеозапись произошедшего, на ней видно, что женщина пытается защитить своего сына, на которого напали несколько человек.
— Причем в этой драке силы были явно не равны. И, подозреваю, что актриса, многодетная мать и волонтер СВО не просто так схватилась за нож. Насколько такие действия были обоснованы, должно разобраться следствие и суд, — сказал депутат Газета.ru.
Парламентарий призвал не оказывать давление на следствие призвал активистов не пытаться «порешать вопросы». А подобные дела в суде должны рассматриваться судом присяжных.
Сообщается, что актриса увидела нож в руках одного из обидчиков сына, и сама схватилась за оружие. Одному из мужчин женщина ткнула ножом в спину, пишет Царьград.
Анна Артамонова — актриса и мать четверых детей. Занимается волонтёрской деятельностью. С 2022 года регулярно приезжает в зону СВО для благотворительных концертов и передачи гумпомощи, сообщает Life.ru.