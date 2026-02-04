Ричмонд
«Была в магазине и потеряла дочь из виду»: объявилась мама девочки, найденной на автовокзале Калининграда

Женщина пыталась сама искать ребёнка.

Источник: Клопс.ru

Мама пятилетней девочки, найденной на автовокзале Калининграда, сама искала дочь и после неудачных попыток обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД во вторник, 3 февраля.

27-летняя женщина рассказала, что, «находясь в магазине, потеряла из виду ребёнка и отправилась на поиски девочки». Инспекторы ПДН передали дошкольницу матери, провели с ней профилактическую беседу и вынесли официальное предостережение.

Малышку обнаружили около полудня и вызвали сотрудников полиции. Девочку доставили в отдел на улице Октябрьской.